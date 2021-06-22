Власти Кировской области развернули дополнительно 2 560 ковидных коек с начала июня

ТАСС, 22 июня. Власти Кировской области в связи с ростом заболеваемости развернули в регионе дополнительно 2 560 коек для пациентов с COVID-19 с начала июня, в том числе за последние три дня дополнительно открыта тысяча коек. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства области.

"В текущей эпидемиологической ситуации мы вынуждены вновь оперативно разворачивать инфекционные койки для пациентов с COVID-19. С начала июня открыто 2 560 коек, тысяча - за последние три дня", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева.

Инфекционные госпитали развернуты в инфекционной клинической больнице, психиатрической больнице, противотуберкулезном диспансере, Талицком санатории, кировских городских больницах №2, №5 и №7, Больнице скорой медицинской помощи, областном наркологическом диспансере, офтальмологической больнице, Госпитале для ветеранов войн, Центре медицинской реабилитации, в том числе в подразделении в пгт Нижнеивкино, Центре реабилитации "На Казанской", а также в Слободской, Белохолуницкой и Юрьянской центральных районных больницах.

По данным правительства области, с начала пандемии в Кировской области выявлено почти 46 тыс. случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания, количество пациентов, находящихся на лечении в инфекционных госпиталях с пневмониями и серьезными сопутствующими заболеваниями, выросло до 3 227, это в два раза больше, чем 10 дней назад. Количество пациентов в тяжелом состоянии в инфекционных госпиталях также увеличивается.

В регионе продолжают работу 119 прививочных пунктов. Организована вакцинация маломобильных пациентов на дому, проводятся выезды в трудовые коллективы. Также с 1 июля в Кировской области начинается диспансеризация для переболевших COVID-19. Углубленное медицинское обследование будет включать семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение сатурации, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки и прием терапевта. Для граждан, перенесших COVID-19 средней степени тяжести и выше, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, который помогает выявлять признаки тромбообразования. При необходимости для уточнения диагноза пациент может быть направлен на эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.