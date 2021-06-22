Псковские власти продлили действие ограничений из-за коронавируса

ПСКОВ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области, где темпы вакцинации от коронавируса самые низкие в Северо-Западном федеральном округе, а суточное число случаев заражения инфекцией за неделю выросло более чем в 1,5 раза, продлили ограничения до конца июля. Об этом сообщила во вторник начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова в ходе заседания регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Ограничительные мероприятия продлеваются по 31 июля 2021 года. Утвердить данные изменения в указ решением оперативного штаба и ввести их в действие с 27 июня", - сказала Волкова.

На данный момент в регионе зафиксировано три активных очага коронавируса: в детскому саду в городе Опочка, на заводе "Микрон", а также среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 38 903, 33 089 человек выздоровели, 446 пациента умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70-процентной наполняемости залов.