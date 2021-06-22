NBC: власти США готовы признать, что им не удастся частично привить 70% населения к 4 июля

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Администрация США намерена признать, что властям не удалось реализовать план по частичной вакцинации 70% населения страны ко Дню независимости, который отмечается в стране 4 июля. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на текст готовящегося выступления координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса.

Ранее президент США Джо Байден поставил цель добиться того, чтобы к Дню независимости США были привиты хотя бы одной дозой 70% совершеннолетних жителей и 160 млн человек - полностью. Однако в готовящемся во вторник выступлении Зинтс намерен объявить о том, что для реализации этих планов потребуется "еще несколько недель".

"Дела обстоят таким образом, что многие представители молодежи считают, что COVID-19 для них не опасен, а потому они в меньшей степени стремятся вакцинироваться", - приводит NBC выдержку из готовящегося выступления.

Телекомпания подчеркивает, что американские власти отмечают прогресс в деле вакцинации населения. По словам неназванного правительственного источника, в администрации США День независимости "ни в коем случае не считают финальной точкой" в борьбе с пандемией. "Реальное значение имеет то, в каком состоянии находится страна и чем американцы могут заниматься, не опасаясь за свое здоровье", - указал он.

По сведениям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 53,4% населения штатов (свыше 177,3 млн человек) получили по меньшей мере одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 45,2% (150 млн человек) прошли вакцинацию полностью.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 602,1 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.