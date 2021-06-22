Власти Берлина ослабили антиковидные ограничения на проведение массовых мероприятий

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Власти германской столицы разрешили с 3 июля проводить мероприятия на открытом воздухе численностью до 2 тыс. участников. Об этом во вторник сообщает агентство DPA со ссылкой на сенатора Берлина по вопросам финансов Маттиаса Коллатца.

При этом, как указывает агентство, на мероприятиях, проводимых на свежем воздухе, при числе гостей более 500 будут требовать наличие отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, было решено увеличить количество участников мероприятий внутри помещений с 250 до 500 человек.

Германия в мае преодолела пик третьей волны пандемии. Несколько недель назад власти начали постепенно отменять ограничения. Сейчас по всей стране работают школы, детские сады, музеи, рестораны, разрешены мероприятия численностью несколько сотен человек.