Выходной день введут для госслужащих Вологодской области в день вакцинации от коронавируса

ВОЛОГДА, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил установить выходной для государственных гражданских служащих в день вакцинации от коронавируса и рекомендовал органам местного самоуправления и предприятиям региона последовать такому примеру.

"Считаю необходимым настоятельно рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности установить выходной день для сотрудников в день вакцинации [от коронавируса]. Поручаю установить соответствующий выходной день и для государственных гражданских служащих. Прошу органы местного самоуправления последовать нашему примеру", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперштаба.

Как сообщила заместитель губернатора Лариса Каманина, на сегодня в регионе привито первым компонентом вакцины от коронавируса 136 628 человек, завершил иммунизацию 112 181 человек. Объем прививок выполнен на 25% от плана. Среди привитых 52% - это лица старше 60 лет. В регион отгружено 151 706 комплектов вакцин, она израсходована на 90%. В ближайшее пять дней ожидается поставка еще 27 тыс. доз вакцины "Спутник V".

"В соответствии с разработанной математической моделью мы должны были привить 60% взрослого населения, или 541 957 человек, к 26 августа. Для этого необходимо ежедневно проводить 3 200 прививок. Однако на сегодня темпы вакцинации не позволяют этого, мы прививаем от 600 до 2 600 человек в сутки в зависимости от наличия вакцины в регионе. Срок достижения целевого значения при текущих темпах - конец 2022 года", - сообщила замгубернатора.

Глава региона назвал такие сроки недопустимыми. "При нынешних темпах мы приобретем коллективный иммунитет к концу 2022 года. В таких условиях, когда ежедневно поступают в монопрофильные госпитали по 50-60 человек, мы можем потерять большое количество людей, родственников, друзей и близких, допустить этого не можем. Нужно создать условия, чтобы у людей была возможность вакцинироваться в удобное время, удобную дату", - пояснил он.

Ранее Вологодская медицинская ассоциация совместно с бизнес-сообществом организовали акцию по розыгрышу призов среди вологжан, сделавших прививку от коронавируса с 18 июня по 10 июля. Вологжане могут выиграть путевки в санаторий, смартфоны, телевизоры, смарт-часы, ноутбуки, планшеты, портативные колонки, велосипеды, спортивные тренажеры, тонометры, пульсоксиметры, теплицы, сертификаты в бассейн или фитнес-центр, в кино. Всего планируется провести шесть таких акций. На 22 июня в области выявлено 47 234 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 65 человек. Выздоровели 43 916 человек, умерли 1 142.