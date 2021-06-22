Следователи нашли живыми двух пропавших в Липецкой области школьников

ТАСС, 22 июня. Школьники 12 и 13 лет, пропавшие накануне в Липецке, найдены живыми. В настоящий момент следователи выясняют причины их ухода из дома, сообщает во вторник СК по Липецкой области.

"Следственными органами управления СК России по Липецкой области в рамках доследственной проверки по факту исчезновения двух школьников 12 и 13 лет установлено их местонахождение. В настоящее время их опрашивают следователи. Выясняются причины их ухода из дома, а также условия их воспитания и проживания в семье", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, дети пропали 21 июня, мальчики ушли из дома и на протяжении суток не выходили на связь. Поиски еще одной 13-летней девочки из села Фащевка Грязинского района, также ушедшей из дома накануне, продолжаются.