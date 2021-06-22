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Власти Москвы разъяснили порядок посещения ресторанов после введения новых мер

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Власти Москвы сообщили, что иностранцы с 28 июня могут посещать рестораны в Москве при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Дети в возрасте до 18 лет смогут посещать "бесковидные" рестораны с 28 июня, предъявив ПЦР-тест. Вакцинированные в Подмосковье граждане смогут посещать "бесковидные" рестораны в Москве с 28 июня, предъявив QR-код с сайта госуслуг. Для проверки QR-кода у посетителей сотрудникам ресторана не нужны дополнительные технические средства, кроме телефона. Сотрудники "бесковидных" ресторанов в Москве должны будут сверять данные, полученные после считывания QR-кода у посетителей, с их паспортом. Переболевшие ковидом без обращения к врачу смогут посещать рестораны Москвы при предъявлении отрицательного теста. Для получения QR-кода для посещения ресторанов в Москве необходим отрицательный ПЦР-тест, сданный только в столичной клинике.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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