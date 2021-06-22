Самарские власти рассматривают возможность введения дополнительных санитарных ограничений

"Коллеги, сохраняя ограничительные меры в регионе, установленные ранее, мы обязаны сегодня в рамках штаба рассмотреть и дополнительные меры для того, чтобы сохранить общественную безопасность. Это касается и дополнительных стимулов по вакцинации, это касается и дополнительных ограничений, это касается и контроля исполнения тех запретов и ограничений, которые мы приняли в предыдущий период. Коллеги, мы должны тем не менее дополнительные меры предпринять, чтоб защитить здоровье людей, в том числе тех, которые недооценивают угрозу. Ну а разъяснительная работа должна быть переведена на качественно более высокий уровень", - сообщил Азаров.

Глава региона отметил, что жаркая погода в том числе негативно влияет на меры профилактики, например на использование средств защиты. При этом по мнению Азарова, действующие ограничения позволяют "удерживать более благополучную ситуацию на территории Самарской области". В том числе позитивное влияние оказала масштабная вакцинация, которая проводилась также на дачных участках и в общественных местах. "Специалисты считают, что свою роль сыграла и прививочная кампания от пневмококка - у нас фактически 30 тыс. привитых начиная с четвертого квартала прошлого года", - сообщил Азаров.

При этом дополнительные ограничения могут быть приняты из-за ситуации в большинстве регионов и тенденции к росту заболеваемости в Самарской области. Так, впервые за три недели в регионе в выходные, 19 июня суточный прирост заболевших коронавирусом составил 70 человек. Во вторник этот показатель вырос до 90. В пресс-службе правительства Самарской области уточнили, что речь идет об ограничениях для посетителей массовых культурных, спортивных и других мероприятий. "Рассматривается возможность введения ограничений на посещение спортивных, культурных и других мероприятий без ПЦР-теста или вакцинации. Однако окончательное решение будет принято позже, будут проработаны детали - какие это будут мероприятия, с какой даты [могут ввести ограничения] и так далее", - пояснила собеседница агентства.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 22 июня в регионе зафиксировано около 66,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили более 63,2 тыс. человек, еще почти 2,2 тыс. пациентов умерли. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых жителей, кроме того, для них ограничен доступ в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и культурно-досуговые учреждения. Заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов и цирков должна составлять не более 50%. Работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, включая тех, кто имеет хронические заболевания, а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин и пожилых граждан. В регионе действуют и другие ограничения, касающиеся проведения профессиональных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, а также церемоний бракосочетания.