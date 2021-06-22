Замминистра обороны Булгаков ознакомился с ходом устранения последствий наводнения в Крыму

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков совершил облет пострадавших от наводнения населенных пунктов в Крыму и ознакомился с ходом выполнения задач, сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны на месте осуществляет координацию деятельности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации во взаимодействием с руководством Крыма. По прибытии в Крым генерал армии Дмитрий Булгаков совершил облет населенных пунктов, пострадавших от стихии, и заслушал командование Южного военного округа о выполнении задач по оказанию помощи жителям Крыма созданной группировкой", - говорится в сообщении.

Для оказания помощи населению полуострова от Министерства обороны Российской Федерации задействованы около 21 тыс. человек и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктов.