Власти Карелии отменили все массовые мероприятия

ТАСС, 22 июня. Власти Республики Карелия из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом отменили в регионе все массовые развлекательные мероприятия. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"В Карелии отменяются все массовые развлекательные мероприятия. Решением оперштаба по борьбе с коронавирусом День города Петрозаводска и праздники в районах переносятся на другое время. В республике продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Отмечается рост показателей заболеваемости в возрастной группе 15-17 лет, причем значительный рост - в шесть раз, и лиц старше 65 лет - на 84%. Также продолжился рост заболеваемости среди детей, посещающих дошкольные учреждения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, увеличение числа заболевших зафиксировано в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском и Медвежьегорском районах. "Наряду с обычным штаммом коронавируса встречаются британский и южноафриканский штаммы. По решению оперативного штаба в Карелии запрещаются все массовые мероприятия на открытом воздухе с численностью свыше 100 человек", - говорится в сообщении.

По данным главы республики Артура Парфенчикова, за минувшие сутки в Карелии коронавирус выявлен у 144 человек. В тяжелом состоянии находятся 67 человек.