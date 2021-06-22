Более 180 рестораторов Москвы заявили о готовности к работе в "бесковидном" режиме

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Рестораторы понимают сложность эпидситуации в Москве, чем обусловлено расширение эксперимента по переводу заведений в режим "бесковидных"; перевести свое заведение в режим COVID-free изъязвили желание более 180 предпринимателей. Об этом сообщил журналистам во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"На прошлой неделе состоялась встреча [мэра] Сергея Семеновича [Собянина] с рестораторами. Собственно говоря, они понимают всю сложность эпидемиологической ситуации в Москве. У нас [в Москве] уже больше 9 тыс. заболевших каждый день, большое количество госпитализаций, и мы, к сожалению, побили определенные антирекорды на этой неделе и в конце прошлой, - сказал Немерюк. - <…> В связи с этим был предложен ряд мер, и мы достаточно быстро отреагировали, когда рестораторы предложили провести эксперимент и сделать рестораны ковид-free, то есть без ковида. И уже с четверга был объявлен эксперимент, который продлится до конца этой недели".