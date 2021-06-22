Власти Уфы планируют вакцинировать 100% педагогов в городе к 1 июля

ТАСС, 22 июня. Власти Уфы планируют организовать вакцинацию 100% педагогов, членов избиркомов и переписчиков к 1 июля, а ко 2 августа привить 60% сотрудников мэрии и муниципальных предприятий. Такие данные содержатся в опубликованном на сайте администрации постановлении и плане мероприятий по недопущению завоза и распространения COVID-2019 на территории Уфы.

"Организовать вакцинацию членов избирательных комиссий, переписчиков всероссийской переписи населения, работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих вакцинации, с охватом 100% до 1 июля 2021 года", - говорится в плане.

Также по установленному для мэрии и подведомственных ей организаций плану до 25 июня первый компонент или однокомпонентную вакцину должны получить не менее 30% сотрудников, а до 2 июля их доля должна увеличиться до 60%. Второй компонент препарата должен быть введен 30% работников до 25 июля, ко 2 августа вакцинацию должны завершить 60% персонала.

На предприятиях и в учреждениях с численностью сотрудников свыше 50 человек планируется организовать выездные прививочные пункты. Также до особого распоряжения в организациях вводится пропускной режим, на работу будут допускать лишь со справкой о вакцинации либо противопоказаниях к ней, или отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. Кроме того, возобновят работу антиковидные инспекторы и городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, а для вакцинированных сотрудников планируют предусмотреть меры поощрения.

Как сообщается на сайте мэрии, в администрации Уфы вакцинированы 57 % сотрудников - 645 человек. На муниципальных предприятиях трудятся 6 777 сотрудников, из них вакцинированы 2 040 человек или 37,3% от подлежащих вакцинации сотрудников. В городских учреждениях культуры вакцинированы 19,8 % сотрудников, образовательных учреждениях - 28,4%.

Обстановка в регионе

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил вакцинировать до 2 июля 60% госслужащих. Также в пятницу власти внесли ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса, согласно которым приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях жители смогут только после вакцинации, либо с отрицательным тестом на коронавирус. Кроме того, до 2 июля жителям необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, в Башкирии с начала пандемии выявлено более 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 38 тыс. человек.