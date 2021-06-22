Гости Москвы смогут получить QR-код для посещения COVID-free кафе, сдав ПЦР-тест

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Иностранцы, а также приехавшие в Москву жители других регионов России смогут получить QR-код для посещения в столице "бесковидных" ресторанов на mos.ru, если сдадут ПЦР-тест, но исключительно в московских клиниках. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Отдельно коснусь иностранцев. Что касается отрасли [общественного питания], о которой мы говорим, значит также этот сервис будет для них доступен, они тоже по такому же алгоритму будут отрабатывать и, соответственно, будут получать QR-код для того, что если им надо его куда-то показать", - сказал Лысенко.