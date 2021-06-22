В Крыму открыли памятные знаки фронтовикам краснодарцам, ставропольцам и ростовчанам

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Памятные знаки освобождавшим Крым в годы Великой Отечественной войны краснодарцам, ставропольцам и ростовчанам открыли в День памяти и скорби на мемориале "Концлагерь "Красный" под Симферополем. Об этом сообщил на своей странице в Instagram председатель госсовета республики Владимир Константинов.

"В боях за освобождение Крыма в годы Великой Отечественной войны сражались солдаты со всей страны. По оценке экспертов, количество погибших советских солдат приближается к отметке в миллион человек. Практически каждый метр крымской земли полит их кровью. Символично, что открытие памятных знаков состоялось 22 июня. Этот день отделил наш многонациональный народ от мирной жизни и поверг его в колоссальную кровопролитную войну", - написал Константинов.

По его словам, памятные знаки навсегда станут частью мемориального комплекса.

Глава Госсовета Крыма также отметил, что в мероприятии приняли участие делегации парламентов Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев. "Более 2,5 тыс. ставропольцев погибли здесь в Крыму. Эти цифры уточняются, фамилии сегодня еще новые появляются", - отметил председатель думы Ставрополья Геннадий Ягубов в эфире телеканала "Крым-24".

Строительство мемориального комплекса на месте нацистского концлагеря, находившегося на территории совхоза "Красный" под Симферополем, где в годы немецкой оккупации были уничтожены более 15 тысяч человек, началось в 2011 году. Средства на него в основном собирали сами жители полуострова. После воссоединения Крыма с РФ с финансированием также помогли российские регионы.

Первая очередь мемориала была открыта в 2015 году. Основные объекты мемориала - братская могила, памятные знаки на местах "колодцев смерти", где были зверски убиты многие узники концлагеря, а также колокол, часовня и музей. В расстрельном рве и нескольких колодцах на месте бывшего концлагеря до сих пор находятся останки около пяти тысяч узников, братские могилы залиты цементом.