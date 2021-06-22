В музей Ейска передали новые рассекреченные данные о расправе над воспитанниками детдома

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Новые рассекреченные документы о гибели мирных граждан в Ейске в годы Великой Отечественной войны, в числе которых более 200 воспитанников местного детского дома, переданы во вторник в местный краеведческий музей, сообщила заместитель директора Ейского историко-краеведческиого музея им. В. В. Самсонова Марина Сидоренко. В документах содержатся подробности деяний одного из главарей ейского подразделения зондеркоманды СС-10 "а" Луки Бема.

В 2019 году УФСБ России по Краснодарскому краю были рассекречены архивные материалы об убийстве членами зондеркоманды СС-10 "а" в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, на основании которых СК РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде.

"УФСБ по Ставропольскому краю спустя 60 лет рассекретило документы, касающиеся оккупацию города Ейска, в том числе и трагедии 214 детей Ейского детского дома. В 1961 году проходил ставропольский процесс по делу нацизма, поэтому там было собрано много документов по ейскому периоду оккупации. В новых рассекреченных документах фигурирует Лука Романович Бем, он был в Ейске главарем зондеркоманды СС-10 "а", о нем говорится, что он непосредственно руководил и осуществлял аресты и расправы над мирным населением Ейска. Следствием установлено, что всего за время оккупации города с августа 1942 года по январь 1943 карателями было расстреляно до 600 советских мирных граждан, многих из которых убил лично Бем", - сказала Сидоренко.

Она пояснила, что ранее о количестве погибших мирных граждан за период оккупации Ейска местным жителям было известно только благодаря надписи на памятнике на могиле перезахороненных в послевоенный период жертв. После рассекречивания данных УФСБ подтверждающие документы во вторник переданы в Ейский историко-краеведческий музей им. В. В. Самсонова.

Так, согласно материалам, участник зондеркоманды "СС-10А" Бем в начале августа 1942 года был направлен для прохождения дальнейшей службы в зондеркоманду города Ейска, где занимал очень высокое положение, ранее он был известен как "специалист по допросам, пыткам и расстрелам советских граждан" по своим действиям в Мариуполе, Таганроге и Ростове-на-Дону. В 1942 году Бем непосредственно руководил и принимал участие в погрузке 214 детей из детского дома в душегубки.

"В целях экономии места в "душегубке", по нашему приказанию детей сваливали друг на друга, при этом дети плакали, кричали. Дети, которые могли передвигаться, подходили к "душегубке" сами или их подводили. Мы помогали им при этом, а тех, кто сопротивлялся - вталкивали в "душегубку" силой", - говорится в тексте допроса Бема.

Трагедия в Ейском детдоме

В начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли порядка 200 детей, эвакуированных из детского дома в Симферополе. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.

Согласно рассекреченным ФСБ архивам, члены зондеркоманды СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска. Часть военнослужащих, в том числе Курт Кристман, были осуждены за эти преступления.

Сообщалось, что в рамках расследования СК проверяет на причастность к геноциду Гельмута Оберлендера, который служил в немецких войсках переводчиком. В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и участников карательной операции были задержаны, дали признательные показания. Некоторые из них были осуждены, а Оберлендер скрылся от органов предварительного следствия, после капитуляции Германии смог избежать уголовной ответственности и проживает в Канаде.