Число операций по трансплантации органов в России за последние пять лет увеличилось вдвое

АСТРАХАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Число операций по трансплантации, проведенных российскими хирургами, за последние пять лет увеличилось в два раза - до 2 тыс. в год. Об этом сообщил журналистам во вторник в рамках рабочей поездки в Астраханскую область директор Национального медицинского исследовательского центра, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

"На территории Российской Федерации выполняется около 2 тыс. трансплантаций органов в год. Это цифра для нас достаточно велика, потому что пять лет назад мы выполняли около 1 тыс. трансплантаций. <…> Среди этих операций, конечно, наибольшее количество - трансплантации почки", - сказал он.

Рост пациентов с почечной недостаточностью в стране наблюдается ежегодно, и они представляют собой контингент для успешной трансплантации органов. "Мы совместными усилиями будем способствовать, чтобы этот вид помощи в регионе не был ограничен только трансплантацией почки", - отметил Готье.

Во вторник было заключено соглашение о сотрудничестве Астраханской области с ФГБУ "НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова", призванное своевременно решать проблемы пациентов, находящихся на гемодиализе и нуждающихся в пересадке почки. Как отметил директор центра, в регионе созданы условия для активного внедрения программ трансплантологии, теперь необходимо принять ряд организационных решений для освоения методики и активного применения ее в медпрактике.

По словам министра здравоохранения Астраханской области Алексея Спирина, подписание соглашения с ведущим федеральным центром трансплантологии - пилотный проект в регионе, который ранее не имел должного развития. "Только в пересадке почки нуждается сегодня более 100 астраханцев. Мы организовываем работу по трансплантологии на базе ведущего учреждения - Александро-Мариинской областной клинической больницы, где есть все необходимое: лаборатория, которую необходимо дооснастить некоторыми видами оборудования, для того, чтобы своевременно проводить все необходимые анализы. Также достигнута договоренность, что астраханские врачи пройдут бесплатные стажировки в федеральном центре трансплантологии для организации надлежащего качества этой работы", - сказал Спирин.

Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова - главный трансплантологический центр РФ, где осуществляется наибольшее в стране количество пересадок жизненно важных органов.