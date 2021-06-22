Открытие фестиваля "Небесная ярмарка" в Пермском крае состоится без зрителей

ПЕРМЬ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края приняли решение об ограничении работы фестивалей "Небесная ярмарка" и "Тайны горы Крестовой". Свободный доступ на эти мероприятия будет отменен, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Фестиваль "Небесная ярмарка" пройдет только в формате спортивных соревнований. Открытие состоится в ограниченном формате для представителей команд и только при наличии отрицательного теста ПЦР либо сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19. Торжественное закрытие мероприятия будет отменено", - говорится в сообщении. "Небесная ярмарка" будет проходить с 26 июня по 3 июля.

Для зрителей фестиваля "Тайны горы Крестовой", который состоится 26 июня на Руднянском спое, необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации от ковида. Что касается массовых мероприятий, проведение которых запланировано после 1 июля, то прорабатывается вопрос об их отмене или переносе на более поздний срок.

"Небесная ярмарка" - международный фестиваль воздухоплавания, который проходит в городе Кунгур Пермского края с 2002 года по инициативе пилота Андрея Вертипрахова. Он собирал ежегодно свыше 50 тыс. зрителей за неделю. В 2004 году Кунгур закрепил за собой право проводить единственные в мире "Воздушные баталии" - "сражения" в воздухе на аэростатах, уникальность соревнований стала привлекать летчиков из других стран, и в 2103 году фестивалю присвоили статус международного.