Власти Северной Осетии отменяют массовые мероприятия из-за пандемии

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции с 23 июня приостанавливают до улучшения эпидемиологической ситуации проведение массовых мероприятий. Соответствующий указ врио главы субъекта Сергея Меняйло опубликован во вторник на сайте главы и правительства региона.

"С 23 июня 2021 года до улучшения эпидемиологической ситуации приостановить проведение на территории Республики Северная Осетия-Алания досуговых, развлекательных, зрелищных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан; посещение гражданами ночных клубов, дискотек, танцевальных площадок и иных аналогичных объектов; работу детских игровых комнат и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах", - говорится в документе.

Кроме того, установлен режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей с 06:00 часов до 23:00 часов при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 м. Посещение театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 50% от общей вместимости. А посещение парков, скверов и других мест отдыха допускается при соблюдении условий социального дистанцирования.

Согласно указу, руководители организаций всех форм собственности должны обеспечить соблюдение масочного режима, дезинфекционного режима, социального дистанцирования. Работников из числа лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями рекомендовано перевести на дистанционный режим, либо предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

Управлению Роспотребнадзора по республике рекомендовано организовать бесконтактную термометрию прибывающих авиа или железнодорожным транспортом, а также через государственную границу РФ.