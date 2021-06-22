Митрополит Варсонофий помолился о завершении пандемии во время облета Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил облет Санкт-Петербурга на вертолете, вознеся молитвы об избавлении жителей города от пандемии. Об этом во вторник сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

"Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил 22 июня молитвенный облет северной столицы на вертолете с иконами Спасителя, благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской и праведного Иоанна Кронштадтского. <…> Правящий архиерей вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии и трижды осенил иконами город на Неве", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Петербурге выявили 459 466 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 430 992 человека, умерли 15 503. За последние сутки в городе выявили 1065 случаев заражения.

Ранее также сообщалось, что председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил о своем положительном отношении к инициативе властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации 60% сотрудников компаний. Он отметил желательность соблюдения принципа добровольности в отношении прививок, напомнив при этом и о принципе ответственности за жизни других людей.