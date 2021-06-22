Роспотребнадзор опроверг информацию о холерных вибрионах в море около Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Холерных вибрионов в морской воде около Ялты после подтопления города не обнаружено, распространяемая в соцсетях информация не соответствует действительности, сообщила во вторник на комиссии по ЧС руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Роспотребнадзор ранее лабораторно подтвердил, что вода в море около Ялты после подтопления города непригодна для купания.

"В социальных сетях есть информация, что якобы в Ялте обнаружены холерные вибрионы. Нет, на сегодняшний день это не так. Управлением с первого дня увеличена кратность отбора проб морской воды, количество отобранных проб составляет 38. Но я хочу отметить, что пробы на микробиологические показатели воды морской нестандартные, поэтому купаться в морской воде нельзя", - сказала Пеньковская.

Глава Крыма Сергей Аксенов также добавил, что "на эту минуту никакой заразы, никаких палочек нет". "К сожалению, у нас некоторые товарищи, уезжая, начинают раздувать огонь, что здесь катастрофа. Нет такой ситуации, гарантирую", - сказал он.

Об использовании одноразовой посуды предприятиями общепита

Пеньковская также добавила, что Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям общепита в Ялте использовать одноразовую посуду.

"У нас остаются риски распространения инфекций через водопроводную воду, ее нельзя использовать ни в пищу, ни для приготовления пищи, - сказала Пеньковская. - Общепиту рекомендуется перейти на одноразовую посуду".

По словам главного санитарного врача, на данный момент в зоне подтопления не выявлено случаев распространения инфекционных заболеваний.