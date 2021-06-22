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В Белгородской области перезахоронили останки 77 красноармейцев, погибших в годы войны

Церемонии перезахоронения прошли в селе Безлюдовка Шебекинского городского округа и в Ивнянском районе региона

ТАСС, 22 июня. Церемония перезахоронения останков 77 бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в двух районах Белгородской области в День памяти и скорби. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В селе Безлюдовка Шебекинского городского округа перезахоронили останки 26 солдат. Поисковики клубов "Огненная Дуга" и "Обелиск" обнаружили их на южной окраине села Графовка. Архивные материалы подтвердили, что все погибшие были военнослужащими второго стрелкового батальона 985-го стрелкового полка и роты автоматчиков, которые вели бой 5 декабря 1941 года, где противник оказывал большое сопротивление. Поисковикам удалось установить имена 15 красноармейцев", - сообщает пресс-служба.

Останки еще 51 солдата, являвшихся бойцами 309-й, 90-й и 219-й гвардейских стрелковых дивизий, были обнаружены членами историко-поискового клуба "Звезда" в Ивнянском районе. Именно здесь в июле 1943 года около 200 немецких танков пытались прорвать оборону 219-й стрелковой дивизии, но советские воины не отступили перед натиском фашистов.

Кроме того, сегодня в Белгороде состоялась памятная акция, в рамках которой в небо над городом поднялся воздушный шар с гербами муниципалитетов региона и 80-метровой георгиевской лентой. Так федерация воздухоплавания Белгородской области решила почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны.

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