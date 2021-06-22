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Пандемия COVID-19

Польша ввела семидневный карантин для приезжающих из Великобритании из-за штамма "Дельта"

Такие меры ранее действовали в стране только для приезжающих из Индии, Бразилии и Южной Африки

ВАРШАВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение ввести обязательный семидневный карантин для въезжающих в страну из Великобритании из-за распространения в этом государстве индийского штамма коронавируса. О соответствующем решении информировал во вторник Минздрав республики.

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По словам пресс-секретаря ведомства Войчеха Андрусевича, суть распоряжения заключается в том, что сделать тест на коронавирус прибывшим из Великобритании можно будет только спустя семь дней карантина. Ранее эти меры действовали только для приезжающих из Индии, Бразилии и Южной Африки. Во всех других случаях предусмотрен карантин до 10 дней, который можно не соблюдать, предъявив отрицательный результат теста, сделанного в ЕС не позднее чем за 48 часов до приезда, или же сразу же по прибытии в Польшу.

"Принятые решения о карантине для путешественников, прибывающих из Великобритании, должны снизить риск передачи варианта "Дельта", - цитирует Польское агентство печати слова министра здравоохранения Польши Адама Недзельского. - Мы должны заботиться о гражданах нашей страны и их безопасности".

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют "индийским штаммом". Сообщается, что эта версия способна инфицировать людей даже после того, как те привились вакциной против коронавируса. Сейчас в Индии и еще в девяти странах, таких как США, Великобритания, Португалия, Швейцария, Япония, Польша, Непал, Китай и Россия, появился новый вариант этого штамма "Дельта плюс", который считается еще более заразным. В Польше пока подтверждено только 90 случаев заражения вариантом коронавируса "Дельта".

Теги
ИндияВеликобританияПольшаПандемия COVID-19
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