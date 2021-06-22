Глава Крыма усомнился в необходимости закрыть курорты Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор из-за плохого качества воды рекомендовал закрыть на неделю прием туристов на курортах Ялты, глава Крыма усомнился, что это возможно.

"С учетом нестабильных показателей по безопасности питьевой воды, возможных рисков возникновения заболеваний ОКИ (острые кишечные инфекции - прим. ТАСС) и формирования эпидочагов в организованных местах отдыха Роспотребнадзор рекомендует рассмотреть возможность закрытия приема туристов в санаторно-курортные учреждения. То есть те, которые проживают, пусть доживают, а новых на семь дней прекращается прием", - сказала представитель регионального Роспотребнадзора во вторник во время заседания оперштаба.

Глава Крыма Сергей Аксенов усомнился, что закрыть курорты реально. "Маловероятно, что мы сможем это сделать. К сожалению, курортный сезон есть, <...> и люди путевки купили, кто-то квартиры снимает. Но [в зависимости] от обстановки будем принимать решение. Пока такого решения нет", - ответил он представителю Роспотребнадзора.

Циклон над Крымом на прошлой неделе стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 54. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстановление инфраструктуры, подсчитывается ущерб. Начались выплаты пострадавшим.