На восьми пляжах Большой Ялты проведут повторное обследование дна после подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Крыма намерены повторно обследовать дно моря на восьми пляжах Большой Ялты после подтоплений, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на комиссии по ЧС во вторник.

"[Всего в регионе] 86 пляжей - четыре пляжа находятся в ремонтных работах и уборках. Восемь пляжей на сегодняшний день определены, которые заслуживают повторного обследования дна", - сказал Волченко.

Он добавил, что сейчас ожидаются результаты бактериологических исследований. "После этого будет понятна дальнейшая судьба функционирования пляжей. На территории Большой Ялты и Керчи купаться в море сейчас запрещено. Но это касается только Большой Ялты, на других пляжах Крыма можно купаться без ограничений", - добавил Волченко.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что некоторые отдыхающие пренебрегают запретом. "Усилим работу в этом направлении", - ответил Волченко.