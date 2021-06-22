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Ситуация в Крыму после сильных ливней

На восьми пляжах Большой Ялты проведут повторное обследование дна после подтопления

Власти региона также ждут результатов бактериологических исследований, после которых станет понятна дальнейшая судьба функционирования пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Крыма намерены повторно обследовать дно моря на восьми пляжах Большой Ялты после подтоплений, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на комиссии по ЧС во вторник.

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"[Всего в регионе] 86 пляжей - четыре пляжа находятся в ремонтных работах и уборках. Восемь пляжей на сегодняшний день определены, которые заслуживают повторного обследования дна", - сказал Волченко.

Он добавил, что сейчас ожидаются результаты бактериологических исследований. "После этого будет понятна дальнейшая судьба функционирования пляжей. На территории Большой Ялты и Керчи купаться в море сейчас запрещено. Но это касается только Большой Ялты, на других пляжах Крыма можно купаться без ограничений", - добавил Волченко.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что некоторые отдыхающие пренебрегают запретом. "Усилим работу в этом направлении", - ответил Волченко.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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