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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Отель в центре Ялты может приостановить работу из-за повреждений водовода

Здания отеля в данный момент обеспечивается привозной водой

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Централизованное водоснабжение восстановлено после подтопления во всех отелях Ялты, кроме одного. Гостиница приостановит работу, если проблема не решится, сообщил во вторник на комиссии по ЧС министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

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"Все средства размещения на территории Большой Ялты у нас с водой, централизованным водоснабжением. Даже там, где она подается не круглосуточно, за счет резервуаров обеспечивается штатная работа", - сказал Волченко.

Республиканский министр пояснил, что один отель в центре Ялты, где разбит водовод, обеспечивается привозной водой. "Мы сейчас решаем с коллегами из "Воды Крыма" и горводоканала об альтернативном подключении. С собственником проведены переговоры. Если в течение нескольких дней ситуация не будет решена, он приостановит работу этого отеля", - добавил Волченко.

Мэр Ялты Янина Павленко также сообщила на своей странице в Facebook, что отдыхающие двух отелей в центре города, оказавшихся подтопленными, отказываются от броней.

"Особенно пострадали два объекта размещения в центре Ялты. Затоплены помещения, отказываются от брони отдыхающие. Конечно, причина еще и в том, что пока недоступно море", - написала Павленко.

Мэр добавила, что несмотря на запрет на купание есть туристы, которые, не осознавая рисков, идут в воду. "Но большинство понимают ситуацию. Пляжи обходят правоохранители, следят за ситуацией, напоминают про запрет купания. Держим связь с людьми и бизнесом. Нужно понимать потери. Поняв ущерб, сможем разработать программу поддержки", - отметила Павленко.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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