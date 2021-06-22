В празднике "Алые паруса" примут участие только выпускники Петербурга и Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Доступ на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге будет организован только для выпускников города и Ленинградской области. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина во вторник.

"Участие в празднике примут только выпускники и сопровождающие их педагоги. При этом педагогов будет в два раза меньше, чем в прошлые годы. И это будут люди либо вакцинированные, либо переболевшие, в крайнем случае - с ПЦР-тестом, никакие другие гости на праздник допущены не будут. В празднике принимают участие выпускники Петербурга и нашего ближайшего соседа - Ленинградской области, детям из других регионов на этот раз пришлось отказать", - написала она на свой официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Как уточнила пресс-служба правительства Ленинградской области, праздник смогу посетить почти 7 тыс. выпускников региона. "Тесты ПЦР или справка о вакцинации в обязательном порядке потребуется от сопровождающих лиц. Выпускникам - только билет", - уточняется в сообщении.

Традиционный праздник выпускников с концертом и выходом в акваторию Невы брига под алыми парусами в этом году решено провести 25 июня в очном формате, но на нем будут действовать строгие ограничения. Выпускникам придется использовать маски на протяжении всего мероприятия, при проходе на Дворцовую площадь будет организована термометрия, доступ для посторонних зрителей на набережные и на крыши зданий в районах проведения "Алых парусов" будет закрыт, так же, как и акватория Невы. Ограничения коснутся Васильевского острова, Петроградской стороны, а также Центрального, Адмиралтейского и Калининского районов.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году, впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Ежегодно яркое шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом посещали более 1 млн человек из разных городов. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, праздник прошел в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных.