Власти Петербурга сообщили, что сбой в работе метро произошел из-за аномальной жары

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сбой в работе второй (синей) линии метро Санкт-Петербурга произошел в результате аномально высоких температур в городе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Сбой в работе метро произошел в результате аномальных температурных режимов в Санкт-Петербурге", - отметила представитель пресс-службы.

В Петербурге на фоне аномальной жары четвертый день подряд фиксируются погодные рекорды. Во вторник был перекрыт максимум 1917 года (32,5 градуса). "Максимум сегодня в Санкт-Петербурге - 33,5 градуса. Это значение нового рекорда для 22 июня", - сказал ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

Ранее в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что около 18:00 мск на второй линии произошел сбой. Для пассажиров были закрыты станции "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения", а также конечная станция "Парнас". Причиной инцидента в пресс-службе подземки назвали пробитый кабель в районе "Парнаса", в 20:37 мск движение было полностью восстановлено.

В тоннеле из-за сбоя остановился поезд с пассажирами. Как сообщали ТАСС в пресс-службе городской подземки, пассажиров вывели по тоннелю. Всего, по данным городского комитета по транспорту, эвакуировали 252 человека, никто не пострадал. Также была усилена работа наземного транспорта, чтобы развезти людей.