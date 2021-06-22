{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Петербурга сообщили, что сбой в работе метро произошел из-за аномальной жары

Из-за сбоя ранее были закрыты станции метро Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения",и "Парнас"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сбой в работе второй (синей) линии метро Санкт-Петербурга произошел в результате аномально высоких температур в городе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Сбой в работе метро произошел в результате аномальных температурных режимов в Санкт-Петербурге", - отметила представитель пресс-службы.

В Петербурге на фоне аномальной жары четвертый день подряд фиксируются погодные рекорды. Во вторник был перекрыт максимум 1917 года (32,5 градуса). "Максимум сегодня в Санкт-Петербурге - 33,5 градуса. Это значение нового рекорда для 22 июня", - сказал ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

Ранее в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что около 18:00 мск на второй линии произошел сбой. Для пассажиров были закрыты станции "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения", а также конечная станция "Парнас". Причиной инцидента в пресс-службе подземки назвали пробитый кабель в районе "Парнаса", в 20:37 мск движение было полностью восстановлено.

В тоннеле из-за сбоя остановился поезд с пассажирами. Как сообщали ТАСС в пресс-службе городской подземки, пассажиров вывели по тоннелю. Всего, по данным городского комитета по транспорту, эвакуировали 252 человека, никто не пострадал. Также была усилена работа наземного транспорта, чтобы развезти людей.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Пандемия COVID-19
В Грузии правительству разрешили объявлять карантин без введения ЧП до 2022 года
Законопроект также дает возможность правительству без согласия парламента вводить ограничения на свободное передвижение граждан, массовые собрания, на работу общественного транспорта, а также обязывать людей носить маски и не собираться группами более 10 человек
Читать полностью