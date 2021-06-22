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Instagram и Facebook запустят короткие видео Reels и музыку в России

Изменения вступят в силу с 23 июня
© sergey causelove/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские пользователи Instagram, принадлежащего компании Facebook, смогут создавать и просматривать короткие развлекательные видео в специальной вкладке Reels (англ. "ролики"), а также добавлять музыку в Stories и профиль Facebook с 23 июня, сообщили журналистам в компании.

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"Начиная с 23 июня российские пользователи в Instagram и Facebook получат доступ к долгожданным музыкальным функциям - Reels и музыка. Instagram и Facebook также запускают новый музыкальный стикер в Stories, - рассказали в Instagram. Кроме того, у пользователей Facebook появится возможность добавить любимый трек в раздел "Хобби и интересы" и закрепить его в шапке профиля. "Он будет проигрываться каждый раз, когда кто-то решит посетить профиль этого пользователя", - отметили в социальной сети.

Как отметили в компании, Reels - это формат преимущественно для создания развлекательных, вирусных роликов, в том числе роликов-челленджей, сценок. С помощью вкладки можно будет создавать и редактировать ролики длительностью до 20 секунд, накладывать на них AR-эффекты, в том числе эффект "зеленого экрана", чтобы преобразить фон. Reels можно будет публиковать в формате Stories или поста. Пользователи смогут выбирать, хотят они поделиться ими только со своими подписчиками или с более широкой аудиторией сообщества Instagram в разделе Reels. Эту вкладку можно найти, нажав на кнопку в центре навигационной панели.

В Reels можно добавлять музыку из библиотеки приложения или выбирать ее из рекомендаций. У пользователей будет возможность создавать свое оригинальное аудио, и если их аккаунт открытый, то другие пользователи смогут использовать этот звук в своих Reels. Чтобы добавить музыку к Stories, нужно будет открыть камеру в приложении, выбрать фото или видео из галереи, затем нажать на значок стикера и выбрать стикер "Музыка". С появлением стикера "Музыка" пользователи Instagram и Facebook смогут отвечать на Stories с вопросами с помощью песен.

В социальной сети отметили, что для добавления музыкальных опций провели долгую работу "с обширным количеством правообладателей за рубежом и в России", чтобы создать актуальную для России библиотеку музыки в социальных сетях. "Пока мы только в начале пути развития музыкальных функций и Reels в России и будем продолжать работать со всеми типами партнеров, будь то лейблы, дистрибьюторы или исполнители, чтобы определить форматы сотрудничества", - отметили в Facebook. По данным Instagram, порядка 45% всех видео, которые пользователи размещают в ленте, длятся менее 15 секунд.

Американская корпорация Facebook объявила о намерении запустить в Instagram Reels 5 августа. Сервис должен был стать конкурентом китайской сети TikTok. В США вкладка Reels появилась в ноябре 2020 года.

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