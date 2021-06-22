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Здание МВД Испании временно эвакуировали из-за подозрительной посылки

Полицейские также перекрыли все улицы, прилегающие к зданию министерства, а жителей близлежащих зданий просили оставаться дома, пишет El Mundo

МАДРИД, 22 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании провели во вторник вечером эвакуацию здания МВД королевства в Мадриде из-за подозрительной посылки, прибывшей в штаб-квартиру ведомства. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, полицейские также перекрыли все улицы, прилегающие к зданию министерства, жителей близлежащих зданий просили оставаться дома. Спустя час после эвакуации было установлено, что посылка не содержала ничего опасного, однако гражданская гвардия проведет дополнительную проверку. Сотрудники МВД уже смогли вернуться на рабочие места.

В апреле текущего года неизвестные направили министру внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласке несколько писем с угрозами и пулями.

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