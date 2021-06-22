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В РАН утверждают, что российские ученые не предлагали "чипировать" мозг

Вице-президент академии наук Владимир Чехонин считает, что это непрофессиональное и полуграмотное представление того, что делается в этом направлении

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские ученые никогда не предлагали программу, включающую "чипирование" мозга человека. Об этом сказал во вторник ТАСС вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

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"Это совершенно непрофессиональное и, мягко скажем, полуграмотное представление того, что делается в этом направлении. Ни о каком "чипировании" речь не идет", - сказал Чехонин, комментируя сообщение о том, что в рамках разрабатываемой ранее программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" якобы шла речь о развитии технологий вживления микрокомпьютеров в мозг человека.

Академик пояснил, что в разработках, о которых говорилось в СМИ, действительно используются чипы для коррекции зрения с помощью инвазивных методов, но в мозг вводятся только электроды. Чипы, обеспечивающие обмен информацией между камерами и соответствующими участками центральной нервной системы человека с нарушениями зрения, находятся вне мозга.

"Смысл заключается исключительно в том, чтобы восстановить зрение, но не в управлении мозговой функцией, не во влиянии на сознание. Это вообще не рассматривается", - подчеркнул вице-президент РАН.

Федеральная программа "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" в конце прошлого года была признана нецелесообразной на уровне правительства РФ, поскольку "указанная программа не имеет финансирования", заявили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ. Во вторник о том, что в правительстве разрабатывают эту программу с финансированием в 54 млрд рублей до 2029 года, написала газета "Коммерсантъ", упомянув о развитии "технологий "мозг-компьютер", якобы позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств".

В проекте программы говорилось, что ее целью "является проведение опережающих фундаментальных и прикладных исследований в области нейронаук и технологий в интересах задач национальных проектов по развитию науки, здравоохранения, решения проблем демографии, роста человеческого капитала, укрепления здоровья населения разных возрастных групп, совершенствования образования, а также развития инновационной экономики, основанной на цифровых технологиях и искусственном интеллекте, использующих принципы работы головного мозга", - сообщил ТАСС академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ Константин Анохин.

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