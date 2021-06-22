Церемония гашения марки "Погибшим при защите Отечества" прошла в Историческом музее

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония гашения почтовой марки с изображением памятника "Погибшим при защите Отечества", приуроченная к 80-летия с начала Великой Отечественной войны, прошла в Государственном историческом музее во вторник, в День памяти и скорби. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

"В День памяти и скорби в Государственном историческом музее состоялась церемония памятного гашения художественной почтовой марки с изображением памятника "Погибшим при защите Отечества" на М-11 "Нева", - отметили в госкомпании.

В гашении марки приняли участие помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, гендиректор АО "Марка" Артем Адибеков.

Как отметили в госкомпании "Автодор", тираж марки составляет 154 тыс. экземпляров, номинал - 40 рублей. После церемонии марка официально поступит в почтовое обращение, ее можно будет использовать для отправки почтовой корреспонденции по России и всему миру.

Памятник "Погибшим при защите Отечества" установлен на 563-м км трассы М-11 "Нева". Мемориал, включающий памятник, разработан студией военных художников имени Грекова. Он посвящен бойцам Второй ударной армии РККА, около 125 тысяч которых в 1942 году погибли в так называемом Волховском котле, недалеко от деревни Мясной Бор в Новгородской области. Также мемориал включает в себя дорожный киот с иконами покровителей Новгородской земли: Божьей Матери "Знамение" и Святого Благоверного князя Александра Невского. В июне 2021 года монумент дополнили бронзовые таблички с наименованиями полков, армейских соединений, военных частей и именами воинов, участвовавших в боях под Мясным Бором, а также с информацией о тех, кто принимал участие в создании памятника.

В частности, при строительстве автомагистрали М-11 "Нева" госкомпанией "Автодор" были организованы раскопки, в ходе которых были найдены останки 263 красноармейцев. Все они были перезахоронены с воинскими почестями. Имена четырнадцати удалось установить. Чтобы увековечить память павших, дорожники решили создать мемориальный комплекс "Погибшим при защите Отечества". В планах госкомпании его дальнейшее расширение.