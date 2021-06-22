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В Крыму вакцинировали от коронавируса четверть сотрудников курортной сферы

Власти республики помогут учреждениям туротрасли провести вакцинацию централизованно

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Более 10 тыс. сотрудников курортной сферы туризма привиты от коронавируса, власти региона помогут отелям и санаториям организовать вакцинацию, сообщил во вторник журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

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В курортной сфере Крыма задействовано в общей сложности около 40 тыс. человек. Власти Крыма во вторник рекомендовали вакцинировать от коронавируса сотрудников предприятий сферы услуг и туризма в регионе. Соответствующие поправки были внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

"На данный момент централизованно вакцинировано больше 10 тыс. сотрудников санаторно-курортной и гостиничной сферы. Сейчас мы повторно соберем информацию о количестве сотрудников, которые подлежат вакцинации, потому что есть и переболевшие. И после этого будем помогать средствам размещения вакцинироваться централизованно", - сказал Волченко.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено 46 366 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 42 318 человек, умерли 1 455 человек.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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