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Пандемия COVID-19

В Грузии правительству разрешили объявлять карантин без введения ЧП до 2022 года

Законопроект также дает возможность правительству без согласия парламента вводить ограничения на свободное передвижение граждан, массовые собрания, на работу общественного транспорта, а также обязывать людей носить маски и не собираться группами более 10 человек

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Парламент Грузии во вторник утвердил изменения в закон "Об общественном здоровье", позволяющие продлить с 1 июля 2021 года до 1 января 2022 года полномочия, позволяющие правительству в случае ухудшения эпидемической ситуации без объявления режима чрезвычайного положения вводить ограничения и закрывать на карантин населенные пункты. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

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"Я, как врач, считаю, что ущерба, вызванного ограничениями, будет намного меньше, нежели благ", - сказал заместитель председателя комитета парламента Грузии по здравоохранению и социальным вопросам Владимир Кахадзе. Он призвал коллег поддержать изменения.

Законопроект, который был принят лишь одним чтением в упрощенном порядке, дает возможность правительству без согласия парламента вводить ограничения на свободное передвижение граждан, массовые собрания, на работу общественного транспорта, а также обязывать людей носить маски и не собираться группами более 10 человек. Первые поправки к закону были приняты в мае 2020 года. Тогда было указано, что они будут действовать до 15 июля, однако после этого депутаты несколько раз продлевали действие закона.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С 21 марта по 22 мая прошлого года в стране действовал режим ЧП. Летом эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась, однако с сентября 2020 года она вновь стала ухудшаться, 5 декабря был установлен рекорд по суточному приросту - 5 450 инфицированных. 28 ноября прошлого года власти республики, не объявляя режим ЧП, вновь ввели масштабные ограничения, которые стали поэтапно сниматься с февраля 2021 года. Сегодня ежедневное число новых случаев заражения коронавирусом колеблется в районе 700.

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ГрузияПандемия COVID-19
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