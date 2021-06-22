В Грузии правительству разрешили объявлять карантин без введения ЧП до 2022 года

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Парламент Грузии во вторник утвердил изменения в закон "Об общественном здоровье", позволяющие продлить с 1 июля 2021 года до 1 января 2022 года полномочия, позволяющие правительству в случае ухудшения эпидемической ситуации без объявления режима чрезвычайного положения вводить ограничения и закрывать на карантин населенные пункты. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

"Я, как врач, считаю, что ущерба, вызванного ограничениями, будет намного меньше, нежели благ", - сказал заместитель председателя комитета парламента Грузии по здравоохранению и социальным вопросам Владимир Кахадзе. Он призвал коллег поддержать изменения.

Законопроект, который был принят лишь одним чтением в упрощенном порядке, дает возможность правительству без согласия парламента вводить ограничения на свободное передвижение граждан, массовые собрания, на работу общественного транспорта, а также обязывать людей носить маски и не собираться группами более 10 человек. Первые поправки к закону были приняты в мае 2020 года. Тогда было указано, что они будут действовать до 15 июля, однако после этого депутаты несколько раз продлевали действие закона.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С 21 марта по 22 мая прошлого года в стране действовал режим ЧП. Летом эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась, однако с сентября 2020 года она вновь стала ухудшаться, 5 декабря был установлен рекорд по суточному приросту - 5 450 инфицированных. 28 ноября прошлого года власти республики, не объявляя режим ЧП, вновь ввели масштабные ограничения, которые стали поэтапно сниматься с февраля 2021 года. Сегодня ежедневное число новых случаев заражения коронавирусом колеблется в районе 700.