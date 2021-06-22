В Калининграде открыли крупнейший в России центр уличного баскетбола

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Самый большой в России центр уличного баскетбола площадью 4,5 тыс. кв. м открылся на территории стадиона "Калининград". Проект реализовали в рамках реализации всероссийского спортивного проекта "ПСБ - Детям" и Российской федерации баскетбола, сообщает во вторник пресс-служба Промсвязьбанка.

"Наш проект "ПСБ - Детям" очень востребован в регионах, и до конца этого года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три центра уличного баскетбола в нескольких городах. Уверен, что наши площадки станут местом притяжения как для любителей, так и для профессионалов. Для всей Калининградской области действительно большой праздник - мы увидели горящие глаза спортсменов и зрителей, которые участвовали в сегодняшнем турнире за кубок Калининградской области по баскетболу 3x3. Хочу поблагодарить губернатора области Антона Алиханова и президента РФБ Андрея Кириленко за вовлеченность и содействие в реализации проекта", - цитирует пресс-служба слова председателя банка Петра Фрадкова.

Подобные спортивные комплексы, построенные по программе ПСБ, уже работают в Туле и Новомосковске. Новый центр стал третьим по счету и включает в себя баскетбольную площадку для игры 5 на 5 игроков, несколько стритбольных зон для игры 3 на 3 игрока и пространство для занятия воркаутом. Он полностью отвечает стандартам международной федерации баскетбола (FIBA). Все желающие могут прийти в новый центр уличного баскетбола и тренироваться бесплатно.

В свою очередь, глава банка также отметил, что власти Калининградской области намерены и в дальнейшем развивать крупнейшие инвестиционные и открывать социально-значимые проекты в регионе, в том числе спортивные. В связи с этим председатель банка Петр Фрадков и губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписали соглашение о сотрудничестве для стимулирования социально-экономического развития области. В рамках соглашения банк также будет поддерживать МСП, повышать доступность программы ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы и разработает проект по повышению финансовой грамотности жителей региона.

"У нас есть планы кредитоваться, выходить на рынок заимствований. Регион прирастает, и нам интересен весь спектр финансовых возможностей для развития инфраструктуры, в том числе в жилищном строительстве, развитии нашей прибрежной зоны и по другим направлениям", - приводит пресс-служба слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова.