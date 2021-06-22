Детям в Мурманской области запретили посещать ТРЦ без сопровождения взрослых

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Запрет на посещение торгово-развлекательных центров (ТРЦ) несовершеннолетними без сопровождения взрослых ввели в Мурманской области из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом во вторник в Instagram сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Еще одно ограничение, которое мы вводим - запрет посещения без сопровождения взрослых несовершеннолетних детей в торговых центрах. Когда начинается исследование - как, где и при каких обстоятельствах возможно было заражение, очень много случаев, когда происходит заражение от молодежи, находящейся в торговых центрах", - пояснил губернатор.

Ранее власти Мурманской области анонсировали дополнительные ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в регионе. В Заполярье запрещают массовые мероприятия в помещении и на воздухе, закрывают учреждения культуры, фуд-корты в ТРЦ будут работать только на вынос, а заселиться в гостиницы можно будет при наличии справки о наличии антител или о вакцинации. Прекращается деятельность детских игровых комнат, наполняемость кинотеатров сокращается до 50%. Работодателям рекомендовано воздержаться от направления работников в служебные командировки, за исключением случаев, требующих особой необходимости. Эти ограничения будут действовать в Мурманской области до особого распоряжения.

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области достигло почти 53 тыс. человек. Сегодня в регионе - 110 новых случаев заражения ковидом, что в полтора раза больше, чем неделю назад.