В Праге сохранят улицу Конева

ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Пражская улица, носящая с 1947 года имя маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева, не будет переименована, но на ней появятся пояснительные таблички с биографией полководца. Об этом сообщил во вторник журналистам один из членов муниципального совета района Прага-3, на административной территории которого находится улица Конева, Павел Кржечек.

"Нас неоднократно призывали переименовать улицу, названную именем советского маршала, из-за его противоречивой роли в чешской и европейской истории. Но мы воздержались от этого, решив разместить под табличками с названиями улицы Конева дополнительные таблички, повествующие о неоднозначных моментах его биографии", - сказал Кржечек.

Пояснительные таблички содержат текст: "Иван Степанович Конев (1897 - 1973). Один из самых прославленных советских полководцев времен Второй мировой войны. Маршал Советского Союза, командующий 1-м Украинским фронтом, чьи подразделения первыми вошли в Прагу 9 мая 1945 года. Осенью 1956 года руководил подавлением Венгерского восстания Советской армией. В 1961 году, в период так называемого второго берлинского кризиса, закончившегося возведением Берлинской стены, командовал Группой советских войск в Германии. Весной 1968 года возглавил военную делегацию в Чехословакии, члены которой, помимо прочего, проводили разведку перед августовским вторжением войск Варшавского договора".

Муниципальные власти, по словам Кржечека, отказались от переименования улицы Конева в связи с неудобствами для ее жителей, которым пришлось бы пройти процедуру обмена множества документов из-за изменения названия. На этой улице проживает более семи тысяч человек.

Перенос памятника Коневу

3 апреля 2020 года по решению муниципальных властей района Прага-6 был снят с пьедестала памятник Коневу, находившийся на административной территории данного района. Это произошло, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана.

Муниципальные власти планируют передать монумент в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе памятника Коневу было принято муниципалитетом 12 сентября 2019 года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту его демонтажа по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии. В мае 1945 года именно эти войска освободили чешскую столицу от нацистов. Памятник Коневу торжественно установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города.