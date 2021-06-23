Власти Чукотки продлили срок предоставления выплаты за вакцинацию от коронавируса

ТАСС, 23 июня. Власти Чукотки продлили срок предоставления единовременной выплаты в размере 2 тыс. рублей за прохождение вакцинации от коронавируса до 1 июля, сообщается на сайте окружного правительства.

"Пожилые жители Чукотки, которые поставят себе прививку от коронавируса, смогут получить по 2 тыс. рублей до 1 июля. В округе продлили срок предоставления единовременной выплаты за прохождение вакцинации от COVID-19. Ранее оформить выплату жители Чукотки в возрасте 60 и старше могли до 1 июня", - говорится в сообщении.

Для оформления выплаты нужно иметь постоянную регистрацию на территории Чукотского АО и обратиться в Чукотский окружной комплексный центр социального обслуживания населения с заявлением и копией паспорта. В заявлении необходимо указать сведения о номере банковского счета.

В настоящий момент на Чукотке подтверждено 790 случаев заражения коронавирусом, 743 пациента выздоровели, восемь умерли. Завершили вакцинацию от коронавируса более 11 тыс. человек - это 53% от плановых показателей.