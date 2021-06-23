Более 2,5 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю

ЖЕНЕВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом и более 64 тыс. летальных исходов было зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 6%, а смертность - на 12%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Общее число новых случаев заболевания и смерти продолжило снижаться на минувшей неделе (14 - 20 июня): поступили сообщения о более чем 2,5 млн заразившихся и более 64 тыс. умерших, что соответственно на 6% и на 12% меньше по сравнению с предшествующей неделей", - указала ВОЗ в своем эпидемиологическом бюллетене.

За неделю в мире было зарегистрировано 2 520 684 новых заразившихся и 64 075 летальных исходов. По состоянию на 20 июня с начала пандемии всего насчитывалось 177 866 160 случаев инфицирования и 3 857 974 случая смерти пациентов.

Заболеваемость снизилась на прошлой неделе в Юго-Восточной Азии (на 21%) и Европе (на 6%), вместе с тем ее рост зарегистрирован в Африке (на 39%) и Восточном Средиземноморье (на 2%). Смертность выросла в Африке (на 38%) и Восточном Средиземноморье (на 2%), но сократилась в Юго-Восточной Азии (на 26%), Европе (на 12%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%).

В Европе за семь дней заразились более 324 тыс. человек и умерли более 6 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,1 млн новых случаев инфицирования и более 30 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 600 тыс. заразившихся, умерли более 19 тыс. человек.

Согласно данным ВОЗ, пока не удается остановить распространение ряда штаммов коронавируса, отнесенных к "вариантам, вызывающим обеспокоенность" (англ. - variants of concern, VOC). В частности, штамм "Альфа", обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует в 170 странах. Вариант "Гамма", который был выявлен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 68 до 71 государства. В свою очередь штамм "Дельта", который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, проник за неделю в пять новых стран, и сейчас их число достигло 85. Как подчеркивается в бюллетене ВОЗ, "Дельта" обладает гораздо более высокой заразностью, чем "Альфа", и как ожидается, именно "Дельта" станет доминирующей разновидностью SARS-CoV-2, "если нынешняя тенденция продолжится". В ВОЗ не исключают, что эволюция коронавируса "может привести к изменениям, которые усилят тяжесть протекания болезни" и ослабят эффективность противовирусной терапии. Вместе с тем, ныне существующие вакцины "все еще эффективны и защищают от тяжелого протекания болезни", считают в организации. Сохраняют свою действенность также наработанные в мире с начала пандемии меры по предотвращению заражения коронавирусом, применяемые в здравоохранении и общественной сфере.