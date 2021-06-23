Замминистра обороны высоко оценил работу военных по ликвидации последствий ЧС в Крыму

ЯЛТА, 23 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, находящийся в Крыму по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу, высоко оценил работу группировки Минобороны по ликвидации последствий подтопления, вызванного обильными осадками. Об этом в среду журналистам сообщили в министерстве.

"Войска работают хорошо", - сказал замминистра по итогам совещания межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. "В Керчи сделано очень много, практически мы завершили там все работы, остается откачать воду из подвалов подтопленных домов", - добавил он.

Также Булгаков облетел на вертолете пострадавшие от стихии районы и заслушал доклад командования Южного военного округа о выполнении первоочередных задач по ликвидации последствий ЧС.

Мобильные отряды Министерства обороны России ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Крыму, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом, созданным властями полуострова. Для оказания помощи населению полуострова от Минобороны задействованы около 21 тыс. человек и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от подтопления населенных пунктах.