МВД передало проект постановления о продлении срока истекшего паспорта в правительство

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Разработанный МВД России проект постановления, предусматривающий продление действия уже истекшего паспорта на 30 дней с момента достижения гражданином возраста 20 и 45 лет, передан в правительство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"5 мая 2021 года в правительство РФ внесен проект постановления правительства РФ <...>, в котором предусматривается признание паспорта действительным на срок до 30 дней по достижении гражданином 20 и 45 лет", - сказал собеседник агентства.

В конце марта на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован разработанный МВД России проект постановления правительства, которым предусматривается, что паспорт можно будет использовать еще 30 дней после достижения 20 и 45 лет. В проекте документа отмечалось, что по достижении этого возраста паспорт подлежит замене, что фактически означает прекращение его действия, в результате чего гражданин сталкивается с ограничением своих прав. При этом признание паспорта действительным на срок до 30 дней после достижения указанного возраста позволит решить эту проблему.