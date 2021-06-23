{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД передало проект постановления о продлении срока истекшего паспорта в правительство

Он может быть увеличен на 30 дней

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Разработанный МВД России проект постановления, предусматривающий продление действия уже истекшего паспорта на 30 дней с момента достижения гражданином возраста 20 и 45 лет, передан в правительство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"5 мая 2021 года в правительство РФ внесен проект постановления правительства РФ <...>, в котором предусматривается признание паспорта действительным на срок до 30 дней по достижении гражданином 20 и 45 лет", - сказал собеседник агентства.

В конце марта на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован разработанный МВД России проект постановления правительства, которым предусматривается, что паспорт можно будет использовать еще 30 дней после достижения 20 и 45 лет. В проекте документа отмечалось, что по достижении этого возраста паспорт подлежит замене, что фактически означает прекращение его действия, в результате чего гражданин сталкивается с ограничением своих прав. При этом признание паспорта действительным на срок до 30 дней после достижения указанного возраста позволит решить эту проблему.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Тестирование на антитела после "Эпиваккороны" можно пройти в еще одной сети платных клиник
Речь идет о лаборатории "Ситилаб", сообщили в Роспотребнадзоре
Читать полностью