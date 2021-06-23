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Пандемия COVID-19

Тестирование на антитела после "Эпиваккороны" можно пройти в еще одной сети платных клиник

Речь идет о лаборатории "Ситилаб", сообщили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор сообщил о возможности измерения уровня антител к коронавирусу после прививки вакциной "Эпиваккорона" в лаборатории "Ситилаб". Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

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"ГНЦ ВБ "Вектор" расширяет возможности для тестирования граждан, привитых вакциной "Эпиваккорона". Помимо бесплатного тестирования в регионах Российской Федерации, тестирование на антитела после вакцинации [прививкой] "Эпиваккорона" доступно теперь и в коммерческих лабораториях. К проведению тестирования подключилась международная сеть независимых клинико-диагностических лабораторий "Ситилаб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сеть коммерческих лабораторий для тестирования на антитела после вакцинации "Эпиваккороной" будет расширена. Ранее проведение тестирования для оценки поствакцинального иммунитета стало доступно в лабораторной службе "Хеликс".

Оценку иммунитета после прививки целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации, добавили в Роспотребнадзоре.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.

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РоссияПандемия COVID-19
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