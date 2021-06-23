Алтайский край получил 4 млрд рублей на строительство нового корпуса детского медцентра

БАРНАУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Около 4 млрд рублей выделено из федерального бюджета Алтайскому краю для строительства нового хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"В 2022 году планируется начать строительство хирургического корпуса, средства федерального бюджета для начала строительства уже доведены. Речь идет о 3,8 млрд рублей из федерального бюджета и софинансировании из краевого бюджета в размере 225 млн рублей. Это средства на строительство с учетом стоимости высокотехнологичного медицинского оборудования", - сказали в Минздраве.

В новом восьмиэтажном корпусе разместятся 165 коек хирургического, онкологического, травматологического, урологического, ортопедического и нейрохирургических отделений. С введением корпуса в эксплуатацию дети смогут получать помощь по нейрохиругическому профилю, не выезжая из Алтайского края. Сейчас такое лечение они получают в соседней Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что площадь нового корпуса превысит 19 тыс. кв. м, а на его строительство изначально планировалось направить около 1,5 млрд рублей. Проектно-сметную документацию объекта начали разрабатывать еще в 2019 году. В 2020 году проект прошел госэкспертизу. В текущем году в регионе планируют начать подготовительные работы к возведению нового корпуса, а в 2024 году планируется завершить стройку.