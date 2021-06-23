Температура выше нормы сохранится в Якутии до конца июня

ЯКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Аномально жаркая и сухая погода сохранится на большей части Якутии до конца июня, в четырех районах и в окрестностях Якутска установлен наивысший класс пожароопасности. Об этом сообщили в среду в региональном управлении гидрометеослужбы.

По данным Авиалесоохраны, Якутия лидирует по площади и числу пожаров. В республике действуют 52 пожара на площади 35 016 га.

"По данным Якутского управления гидрометеослужбы, в эти дни практически на всей территории республики установилась жаркая сухая погода. Пятый класс пожароопасности действует в Мирнинском, Сунтарском, Хангаласском улусах, на юге Томпонского района, а также в городе Якутске и его окрестностях <…> Такая аномально жаркая погода будет держаться на всей территории республики до конца июня", - сказано в сообщении на сайте регионального правительства.

Ситуация осложняется сухими грозами, что привело к увеличению количества лесных пожаров, отметили в правительстве региона.

Заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов напомнил, что в Якутии долгое время не было дождя. "В Якутии почти два месяца не было нормальных осадков. Но главенствующий фактор [возникновения пожаров] при том, что поменялся климат, человеческий", - сказал Агафонов. Он отметил, что сейчас в Якутии в тушении пожаров задействовано 12 самолетов Ан-2, в республике увеличена группировка сил по тушению природных пожаров за счет федерального резерва.

Мнение эксперта

Властям необходимо уделить особое внимание профилактике лесных пожаров и системной работе с лесным хозяйством в Якутии, считает доктор биологических наук, заместитель директора института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Александр Исаев.

"Сейчас ситуация осложняется сухой и жаркой погодой. По прогнозу температура выше климатической нормы продержится достаточно долго. Это, конечно, скажется и на пожарной ситуации. Однако особое внимание необходимо уделить профилактике. Если нечему гореть в лесу, особых пожаров не будет. В наших лесах много горючего материала - сухостоя, валежника. Засушливое лето ведет к увеличению числа лесных пожаров", - сказал ТАСС Исаев.

Он отметил, что только системная работа по профилактике, в том числе санитарные рубки лесы, в целом правильно организованное лесное хозяйство могут снизить опасность лесных пожаров.

По данным Якутского управления гидрометцентра, в эти дни практически на всей территории республики установилась жаркая сухая погода. В период с 20 по 24 июня 2021 года в Якутске и его окрестностях аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов выше средних многолетних значений.

Высокая температура наблюдается в арктической зоне республики. В оленеводческих районах: Булунском, Оленекском, Жиганском, Кобяйском, Усть-Янском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Томпонском сильная жара с максимальной температурой воздуха до 34 градусов тепла, отметили синоптики.