В России предложили разворачивать мобильные пункты вакцинации в фитнес-клубах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением разворачивать в фитнес-клубах в регионах России мобильные пункты вакцинации. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В состав АОФИ входит 1 430 фитнес-клубов, значительная часть которых готова предоставить площади для разворачивания мобильных пунктов вакцинации. <…> Мы готовы распространить такую практику на 55 регионов присутствия ассоциации. Если эта инициатива будет поддержана министерством здравоохранения, просим оказать содействие в коммуникациях с департаментами здравоохранения главам представительств АОФИ по регионам", - отмечается в документе за подписью президента АОФИ Ольги Киселевой.

В ассоциации рассказали, что такая практика в некоторых регионах уже внедрена. В частности, пункты вакцинации на территории своих фитнес-клубов развернули компании из Тверской и Нижегородской областей.

"Привиться в них смогут как сотрудники во исполнение существующих в нескольких регионах указов о минимальном количестве вакцинированных сотрудников, так и клиенты фитнес-клуба, жители близлежащих районов", - говорится в письме.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д. После этого аналогичное решение об обязательной вакцинации части работающего населения приняли в ряде других регионов России.