Уровень воды в Енисее в Красноярске за сутки упал почти на 45 см

КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Енисее в Красноярске, где паводком подтоплены набережные, причалы и береговая линия островов, за сутки снизился почти на 45 см, до 374,5 см. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии города.

Ранее из-за роста увеличения водосброса на Красноярской ГЭС были подтоплены набережные Красноярска, острова, находящиеся на Енисее в черте города, спортивная площадка в центральной части краевого центра, придомовые территории в Октябрьском районе города. 4 июня водосброс был увеличен до 7 тыс. кубометров в секунду, после чего началось его снижение.

"Сброс Красноярской ГЭС составляет 5 880 м3/с, уровень воды в Енисее - 374,5 см. За последние сутки уровень воды в Енисее снизился на 44,6 см", - говорится в сообщении.

Увеличение водосброса в начале месяца было связано с таянием снегов в горной части бассейна водохранилища ГЭС, кроме того, в южных районах края прошли ливни. Все это привело к повышенному притоку воды в водохранилище к концу первой декады июня. При этом по информации Енисейского бассейнового управления, из-за поэтапного повышения водосброса удалось снять риски превышения водосброса свыше 8 тыс. кубометров в секунду.

До этого масштабные подтопления в Красноярске были в 2006 году, когда водосброс на ГЭС достигал 11 тыс. кубометров в секунду.