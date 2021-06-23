В Гаване в День памяти и скорби открылась выставка, посвященная судьбам детей войны

ГАВАНА, 23 июня. /ТАСС/. Соотечественники, проживающие в Гаване, студенты и педагоги-русисты собрались во вторник в столичном парке-музее Кинта-де-лос-Молинос, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Представительство Россотрудничества на Кубе организовало выставку, посвященную судьбе детей в тот период.

Экспозиция "Детство, опаленное войной" включает несколько десятков архивных фотографий с подробным рассказом о судьбе младшего поколения советских людей в годы вторжения со стороны Германии: рассказывается как о несовершеннолетних тружениках тыла, так и об узниках нацистских концентрационных лагерей.

В день 80-летия начала войны соотечественники зажгли свечи в память о ее жертвах, а также высадили несколько деревьев в рамках акции "Сад Памяти".

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Война продолжалась 1 418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек.

25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.