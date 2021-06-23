Новую экотропу проложат в 2021 году от станции Танхой до Байкальского заповедника

УЛАН-УДЭ, 23 июня. /ТАСС/. Новая тропа для туристов появится в 2021 году на территории Байкальского заповедника в Бурятии, она соединит железнодорожную станцию Танхой на Транссибирской магистрали и визит-центр "Байкал заповедный". Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ "Байкальский государственный биосферный заповедник" Ирина Лясота.

"Новая экотропа соединит станцию Танхой, комплекс визит-центра "Байкал заповедный" и порт Танхой. Она пройдет по береговой байкальской террасе и по старой железнодорожной насыпи в районе реки Безголовка. Волонтеры оборудуют тропу смотровыми площадками, установят информационные стенды", - сказала Лясота.

Тропа будет удобной для туристов, прибывающих на электричке, поезде. Кроме того, искусственное сооружение, настил, поможет сохранить территорию, снизить антропогенную нагрузку.

На территории заповедника летом 2021 года планируются также работы по ремонту имеющихся троп. В проектах будут участвовать в том числе несколько волонтеров с ограниченными возможностями здоровья, они приедут из Самарской области.

"Люди с инвалидностью будут помогать основному составу волонтеров. Нагрузка будет распределяться в соответствии с возможностями человека. Большой плюс этого проекта - возможность в ходе работ учитывать пожелания инвалидов к тому, как сделана, оснащена та или иная тропа, удобна ли она для маломобильных туристов", - пояснила Лясота.

Байкальский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1969 году, расположен вдоль южного побережья озера Байкал, в Кабанском районе Бурятии. Его площадь составляет около 167 тыс. га, территория заповедника включена в Список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО как элемент номинации "Озеро Байкал". Особо охраняемая природная территория является популярным местом для познавательного и экологического туризма. Заповедник уникален: в нем недалеко от устья реки Мишиха находится единственная в Байкальском регионе станция кольцевания птиц, где можно познакомиться с работой орнитологов, узнать о миграциях птиц и об орнитофауне южного Байкала.