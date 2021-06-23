В Амурской области готовятся к паводку по наихудшему сценарию

ТАСС, 23 июня. Власти и спасатели в Амурской области готовят силы и средства к прохождению паводка по наихудшему сценарию, при котором обстановка может развиваться по аналогии с катастрофическими наводнениями предыдущих лет. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор региона Василий Орлов.

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне на совещании в Благовещенске поручил МЧС проверить готовность системы предупреждения чрезвычайных ситуаций Дальнего Востока к паводкоопасному сезону. Наиболее сложная ситуация с паводками в округе отмечается в Амурской области и в Забайкальском крае.

"Прогнозы паводковой обстановки дают с превышением отметок опасного явления по всему Амуру. Готовимся по наихудшему сценарию, разворачиваем все имеющиеся силы и средства и привлекаем из других регионов спасателей", - сказал Орлов. Всего в регионе для предотвращения и ликвидации ЧС по паводкам готовы привлечь свыше 5,4 тыс. человек и более 2,2 тыс. единиц техники. Ведется работа по укреплению дамб в населенных пунктах.

По данным Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, паводок может проходить по аналогии с катастрофическим наводнением 1958 года. Тогда в Приамурье затопило 129 населенных пунктов, в том числе 48 полностью. Под водой оказалось более 4 тыс. жилых домов.

В настоящее время в Амурской области при прохождении паводков, сформировавшихся в Забайкальском крае и на территории КНР, фиксируются резкие подъемы уровня воды. В восьми населенных пунктах уже подтоплены водой 117 частных жилых домов, более 200 приусадебных участков, дороги, пять поселений остались без транспортного сообщения. Максимальные подъемы в Амуре и других реках с опасными отметками ожидаются с 24 по 27 июня. Так, в Благовещенске в этот период вода может подняться до отметок 900-1000 см при отметке опасного явления в 800 см. Во время крупномасштабного наводнения 2013 года уровень Амура у Благовещенска достиг 822 см, в 1958 году - 900 см - это исторический максимум.

"Во всех населенных пунктах, где идет эвакуация, создаются добровольные дружины из местных жителей, чтобы охранять дома, имущество. Из-за угрозы мародерства люди нередко отказываются покидать свои дома, решаем проблему в том числе таким образом", - сказал Орлов. По данным на среду, из подтопленных сел эвакуированы 311 человек, в том числе 61 ребенок. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 24 человека, остальные - у родственников. При осложнении обстановки в населенных пунктах Приамурья находятся в готовности к развертыванию 58 ПВР вместимостью до 5 тыс. человек.

Выплаты пострадавшим

Жителям подтопленных поселений окажут помощь. В случае утраты единственного жилого помещения люди получат выплату в размере 30 тыс. рублей на домохозяйство по линии социальной защиты населения, сообщается на сайте правительства региона. 10 тыс. рублей на домохозяйство получат граждане, потерявшие жизненно необходимое имущество. Кроме этого, предусмотрена помощь за счет резервного фонда правительства Амурской области - это единовременная выплата за подтопленное домовладение в размере 30 тыс. рублей и единовременная выплата на детей по 10 тыс. рублей. Помощь в связи с утратой урожая будет предоставляться в натуральном виде.