Трутнев и Рогозин провели экскурсию по Восточному для победителей всероссийских конкурсов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин провели экскурсию по космодрому Восточный для школьников и студентов - участников всероссийских конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена". Об этом журналистам рассказал сам Трутнев.

"То, что посмотрели сегодня ребята, не каждый взрослый в состоянии увидеть. Они практически прошли по всей технологической цепочке. Только пуска не было. Но пуск будет позже. <…> Это уникальная возможность, уверен в том, что это запомнится. А уж на какие дальше идеи и ориентиры в жизни натолкнет, это только им решать", - сказал полпред.

Как добавил Рогозин, он старался рассказывать детям о технологических деталях создания и запуска ракет на понятном для них языке. "Задача у меня простая - зародить в них желание сюда вернуться, но уже вернуться специалистами молодыми, работать здесь. Я хочу, чтобы Циолковский расцвел, стал красивым уютным городом, чтобы здесь были хорошие зарплаты, чтобы было много работы, чтобы летали, чтобы туристы приезжали, для них сейчас тоже продумываем инфраструктуру на будущее", - сказал Рогозин.

Во время экскурсии участники конкурсов побывали на стартовом комплексе "Союз", где идет подготовка к очередному запуску ракеты, а также на строящейся второй площадке - под новую тяжелую ракету "Ангара". Кроме того, детям показали командный пункт и технический комплекс в монтажно-испытательном зале, предложили им попробовать космическое питание. Помимо Трутнева и Рогозина, участие в экскурсии принимали глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и губернатор Амурской области Василий Орлов.

С космодрома Восточный на вертолетах все участники проекта отправятся к площадкам Амурского газоперерабатывающего завода и строящегося газохимического комплекса. После Амурской области участники всероссийских конкурсов "Твой ход" и "Большая перемена" посетят долину гейзеров на Камчатке, отправятся в путешествие на ледоколе в Арктику. Поездки организует общество "Знание".