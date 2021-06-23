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В РАН заявили, что российские вакцины нейтрализуют все известные штаммы коронавируса

Как отметил президент Российской академии наук Александр Сергеев, вакцинироваться необходимо, чтобы "почти гарантированно избежать тяжелого течения болезни"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Существующие сейчас в России вакцины нейтрализуют все известные штаммы коронавируса, вакцинирование от коронавирусной инфекции почти на 100% позволяет избежать тяжелой формы заболевания, сообщил в среду ТАСС президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев.

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"Прежде всего вакцинироваться надо, чтобы почти гарантированно избежать тяжелого течения болезни. Во-первых, когда говорят про эффективность вакцины в 80% - 90%, то это эффективность в отношении диагноза "ковид". А если речь идет о том, чтобы избежать тяжелой формы заболевания, то вакцинирование дает почти 100% гарантии. Во-вторых, мы же понимаем, что из-за нашей недовакцинированности в стране тяжелая ситуация, идет распространение инфекции. И третье, защитные антитела, появляющиеся в организме после вакцинирования российскими вакцинами, нейтрализуют все известные на данный момент штаммы коронавируса", - сказал он.

Президент РАН сообщил, что сам вакцинировался. "Сам я привился вакциной "Ковивак", и у меня высокий титр антител", - сказал Сергеев.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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